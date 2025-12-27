LIVE Zebre-Benetton Treviso 9-16 United Rugby Championship in DIRETTA | Benetton più efficace in attacco ma c’è partita al Lanfranchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? ANCORA UMAGAAA! Non sbaglia oggi il numero 10 del Benetton! Altri tre punti di Treviso che allunga di nuovo proprio sulla fine della prima frazione di gioco. 40? Fuorigioco della difesa zebrata, fallo a favore del Benetton che può piazzare in mezzo ai pali! 39? Il Benetton riesce sempre a fare metri al contatto adesso. La squadra biancoverde a ridosso dei 22 avversari! 38'Ancora gioco al piede protagonista in questa fase. Le Zebre sembrano superiori in questo specifico aspetto della partita. 36? Torna in campo Michele Lamaro, parità numerica adesso sul terreno di gioco.

Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship in DIRETTA: va in scena la rivincita dopo pochi giorni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati alla Diretta Live testuale dell’attesissima sfida fra le Zebre Parma e il ... oasport.it

United Rugby Championship, il derby Benetton Treviso-Zebre su Sky - Il rugby sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. sport.sky.it

Ulster-Benetton 47-13: highlights | United Rugby Championship

Oggi è tempo del secondo derby natalizio! Zebre Parma #BenettonRugby Round 8 BKT United Rugby Championship 27.12.2025 Stadio Lanfranchi di Parma 15:30 #ZEBvBEN Sky Sport Arena #WeAreLions #gameday #BKTURC - facebook.com facebook

URC: il XV delle Zebre per il derby d’Italia casalingo contro Benetton x.com

