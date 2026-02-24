cardiochirurgia pediatrica al palo altro bimbo trasferito fuori regione

Un neonato cardiopatico di Urbino è stato trasferito a Bologna a causa della sospensione temporanea della chirurgia pediatrica a Torrette, causata dall’assenza di un primario dopo le dimissioni di Sergio Filippelli. Il reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica dell’ospedale di Ancona ha deciso di fermare le operazioni in attesa di un sostituto. La famiglia del neonato ha dovuto affrontare un viaggio più lungo del previsto per il trattamento.

Non c’è stata solo la bambina di tre mesi, di Ascoli, andata a Bologna ma anche un neonato cardiopatico, nato all’ospedale di Urbino, che è stato portato sempre nel capoluogo emiliano perché il reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica dell’ospedale di Torrette ha sospeso temporaneamente l’attività chirurgica in attesa della nomina di un nuovo primario dopo le dimissioni di Sergio Filippelli che ha lasciato la struttura il 15 gennaio scorso. E’ successo all’inizio di febbraio. Il bimbo, di una coppia di Pesaro, è nato senza una diagnosi prenatale e con una stenosi della valvola polmonare, una condizione cardiaca congenita dove la valvola che regola il flusso di sangue dal cuore ai polmoni si restringe e può bloccarsi con gravi conseguenze sul piccolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

