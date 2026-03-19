Un’altra svolta interessa l’Estra Pistoia, con Buva e Campogrande che lasciano la squadra. I due giocatori hanno comunicato di voler approdare a un club dove possano essere più funzionali al progetto. La società ha già annunciato il nuovo direttore sportivo, Domenico Pezzella, che si occuperà di riorganizzare il roster e le strategie per la prossima stagione.

di Maurizio Innocenti PISTOIA Domenico Pezzella, nuovo direttore sportivo biancorosso, è appena arrivato è già si trova di fronte a sfide importanti di mercato: le uscite di Ivan Buva e Luca Campogrande impongono infatti di cercare un nuovo giocatore – capace di fare la differenza – da inserire nel roster. Pezzella, come si è arrivati alla decisione di lasciare partire Buva e Campogrande? "Innanzitutto è giusto chiarire che non si tratta di questioni personali, ma sono decisioni prese pensando alla squadra nel suo insieme. Decisioni che sono arrivate nel periodo in cui il campionato era fermo per la Coppa Italia, proprio per creare un gruppo coeso e unito in vista delle prossime sfide che ci attendono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un’altra rivoluzione per l’Estra. Buva e Campogrande via da Pistoia: "Vogliamo un giocatore funzionale»

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