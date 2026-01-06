Estra, la prima mossa. Sacripanti accoglie Buva Ivan Buva si unisce al gruppo, consolidando la rosa con un giocatore di esperienza e talento. Stefano Sacripanti ritrova un ex talento, che già in passato ha mostrato grandi capacità nel campionato italiano, contribuendo significativamente alle sue squadre. L’arrivo di Buva rappresenta un passo importante nel percorso della squadra, puntando a rafforzare il proprio roster con un atleta di comprovata affidabilità.

Ivan Buva è arrivato in città ed è pronto ad aggregarsi con il resto del gruppo. Stefano Sacripanti ritrova il giocatore che da giovane sconosciuto lanciò nel grande basket nella stagione 2013-2014 portandolo a Cantù e poi due anni dopo ad Avellino, dove esplose definitivamente finendo per essere uno dei migliori giocatori del campionato. Per Buva fu l’inizio di una carriera che lo portò in Spagna, Turchia, Lituania, Giappone fino al Libano, toccato negli ultimi mesi. Si tratta di un innesto di cui c’era bisogno, visto che ad oggi Magro era il solo vero lungo di ruolo e che sotto la squadra ha sempre sofferto al rimbalzo sia in difesa che in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

