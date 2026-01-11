Estra con Buva nella tana dei lupi. Avellino prima tappa della risalita.

Estra affronta la sfida di Avellino, prima tappa di un percorso di risalita. La partita al Pala Del Mauro alle 18 rappresenta un passo importante verso una nuova identità per la squadra biancorossa, che si sta preparando a integrare nuovi giocatori e a cambiare rotta. Un momento di transizione, in attesa di consolidare le novità e migliorare il proprio rendimento.

L’inizio del cambiamento, o almeno così si spera. La partita di oggi contro Avellino (Pala Del Mauro ore 18) segna un primo passo verso una nuova versione dell’Estra, anche se ancora la trasformazione non è del tutto completata perché sono attesi nuovi arrivi in casa biancorossa che andranno a rivoluzionare l’idea della squadra pensata (male a conti fatti) in estate. Intanto l’innesto di Ivan Buva porterà per forza qualcosa di nuovo nell’assetto della squadra che si trova ad avere un punto di riferimento importante dentro l’area sia in fase offensiva che difensiva. Buva dovrebbe portare, oltre all’esperienza e alla capacità di dare vitalità alla squadra, una maggiore pericolosità interna, diventando o il primo terminale offensivo oppure il giocatore capace di aprire gli spazi e il gioco, consentendo al perimetro biancorosso di trovare spaziature diverse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

