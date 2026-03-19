Il generale Khalifa Haftar ha consolidato il suo potere in Libia, controllando circa il 75% del territorio del paese. La sua presenza si estende su diverse regioni, dove esercita un'autorità di fatto e mantiene un esercito forte. La situazione sul terreno mostra una mappa di controllo stabile, con territori sotto il suo comando e altri ancora in disputa.

Il generale Khalifa Haftar ha esteso il suo controllo su tre quarti del paese, governando con il pugno di ferro e puntando sullo sviluppo delle infrastrutture Il generale Khalifa Haftar ha esteso il suo controllo su tre quarti del paese, governando con il pugno di ferro e puntando sullo sviluppo delle infrastrutture Al tramonto le famiglie si affollano sul lungomare di Bengasi. Il Mediterraneo è calmo: i bambini si avventurano tra gli scogli e gli adolescenti si fanno dei selfie davanti al faro di Sidi Kreibich, ristrutturato di recente. Poco più in là, ai tavolini dei caffè, gruppi di amici e, con discrezione, alcune coppie bevono cappuccini e succhi di mango. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Una stabilità di facciata nella Libia di Haftar

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