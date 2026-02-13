eni insieme con il qatar torna nella libia di haftar

ENI, insieme al Qatar, torna a operare in Libia e ha ottenuto una licenza per l’esplorazione offshore di idrocarburi nella provincia della Sirte, controllata dalle forze di Haftar, dopo aver presentato un’offerta che ha battuto la concorrenza internazionale.

ENI si è aggiudicata una licenza per l’esplorazione offshore di idrocarburi nella provincia petrolifera della Sirte, in una regione della Libia controllata dalle forze del generale Khalifa Haftar. La concessione è stata assegnata a un consorzio guidato da ENI ma in partnership con QatarEnergy, segnando un significativo passo avanti nel rafforzamento della posizione upstream nazionale in Libia. Con una superficie di circa 29mila km², il blocco della concessione offre un notevole potenziale esplorativo, comprese ampie aree ancora inesplorate che potrebbero ospitare ulteriori accumuli di idrocarburi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Italia, Qatar e Libia collaborano per sviluppare un nuovo hub mediterraneo a Misurata.

La multinazionale Eni ha annunciato un sostegno forte ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

