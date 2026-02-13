ENI insieme con il Qatar torna nella Libia di Haftar

Da it.insideover.com 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

ENI, insieme al Qatar, torna a operare in Libia e ha ottenuto una licenza per l’esplorazione offshore di idrocarburi nella provincia della Sirte, controllata dalle forze di Haftar, dopo aver presentato un’offerta che ha battuto la concorrenza internazionale.

ENI si è aggiudicata una licenza per l’esplorazione offshore di idrocarburi nella provincia petrolifera della Sirte, in una regione della Libia controllata dalle forze del generale Khalifa Haftar. La concessione è stata assegnata a un consorzio guidato da ENI ma in partnership con QatarEnergy, segnando un significativo passo avanti nel rafforzamento della posizione upstream nazionale in Libia. Con una superficie di circa 29mila km², il blocco della concessione offre un notevole potenziale esplorativo, comprese ampie aree ancora inesplorate che potrebbero ospitare ulteriori accumuli di idrocarburi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

eni insieme con il qatar torna nella libia di haftar

© It.insideover.com - ENI (insieme con il Qatar) torna nella Libia di Haftar

Italia, Qatar e Libia insieme per un hub mediterraneo a Misurata

Italia, Qatar e Libia collaborano per sviluppare un nuovo hub mediterraneo a Misurata.

Milano-Cortina 2026, Ricci (Eni), ‘Con i valori dello sport e di Eni uniamo il Paese’

La multinazionale Eni ha annunciato un sostegno forte ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Nucleare, ecco cosa faranno Eni e Mit con tre miliardi di dollari insieme a Google e Nvidia; Legance con Eni nell’investimento, insieme a Cdp Venture Capital, di 550 mila euro in Exe Engineering; Al Gazometro di Roma Ostiense l'innovazione dialoga con l'arte; Eni e Q8 insieme per nuova bioraffineria in sito Versalis Priolo.

Nucleare, ecco cosa faranno Eni e Mit con tre miliardi di dollari insieme a Google e NvidiaCommonwealth Fusion Systems pronta ad accendere nel 2027 il primo impianto dimostrativo della fusione in Virginia. Novità nel board: entra il ceo di Moderna, Stephane Bancel, già investitore della soc ... milanofinanza.it

eni insieme con ilEni e CDP Venture Capital sostengono EXE Engineering per l’innovazione nella gestione dei rifiutiAndreoletti (Eni Next): Il percorso di accelerazione attraverso Zero è stato fondamentale per creare le condizioni dell’investimento ... affaritaliani.it