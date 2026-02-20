Bambino col cuore bruciato si decide una nuova terapia Ma a Domenico non sarà staccato l’Ecmo

Domenico, il bambino di Napoli con il cuore gravemente danneggiato, è al centro di un nuovo tentativo terapeutico. La decisione è stata presa questa mattina durante una riunione all’ospedale Monaldi, dopo che i medici hanno valutato le ultime analisi. La famiglia spera in un miglioramento, anche se il piccolo resta sotto stretta sorveglianza. A differenza di quanto si temeva, i medici hanno deciso di non staccare l’Ecmo, mantenendo il supporto vitale. La situazione resta delicata e in evoluzione.

È iniziata stamane la riunione all’ospedale Monaldi di Napoli sulla nuova terapia per Domenico, il bimbo ricoverato in gravi condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Il confronto sarà tra il pool dei medici dell’ospedale, il medico di fiducia della famiglia, la mamma e il suo avvocato. Al punto verrà illustrato il nuovo percorso, chiesto ieri dalla famiglia del piccolo, con un alleviamento delle sofferenze. Non una eutanasia ma lo stop dell’accanimento terapeutico. Al bambino, si apprende da fonti dell’ospedale, che non può più essere operato con un nuovo cuore, «non sarà staccato l’Ecmo, perché un secondo dopo – si sottolinea – si rischia la morte.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Bambino col cuore bruciato, il Monaldi non staccherà l'Ecmo "perché un secondo dopo si rischia la morte" Leggi anche: Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, stop all'accanimento terapeutico ma l'Ecmo non sarà staccato Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il bimbo col 'cuore bruciato' è stabile ma grave. Al Monaldi arrivano gli ispettori del ministero; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Il bambino con il cuore bruciato non è trapiantabile: il verdetto del Comitato di esperti che spegne l’ultima speranza di mamma Patrizia; Bambino col cuore bruciato a Napoli, l'errore del ghiaccio e il silenzio per quasi un mese: cosa sappiamo. Bambino col cuore bruciato, il Monaldi non staccherà l'Ecmo perché un secondo dopo si rischia la morteAl piccolo ricoverato con il cuore bruciato non verrà staccato l'Ecmo perché in un minuto rischia la morte. Le indagini dopo il trapianto ... virgilio.it Bimbo col cuore bruciato, come lo accompagnano alla morte: le ultime newsBimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l’appello della madre. notizie.it Il cuore destinato inizialmente a Domenico ora batte altrove. Non a Napoli, ma a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, nel petto di un altro bambino di due anni, primo nella lista nazionale d’urgenza. È successo nella notte tra martedì e mercoledì. Poche - facebook.com facebook