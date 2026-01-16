Italia-Giappone così lontane così vicine E la premier Takaichi posta una foto con la Meloni in stile manga video

L'incontro tra Italia e Giappone evidenzia un rapporto di collaborazione e scambio culturale. Recentemente, la premier Takaichi ha condiviso sui social una foto in stile manga con Meloni, simbolo di un legame sempre più stretto tra le due nazioni. Un’immagine che riflette amicizia e sintonia, sottolineando come, nonostante le distanze geografiche, i rapporti tra Italia e Giappone continuino a rafforzarsi.

“Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia”, scrive Meloni sui social, a corredo di uno scatto che ritrae le due leader sorridenti accanto alla versione manga della stessa immagine. In occasione dell’incontro, Takaichi ha omaggiato la premier italiana con la mascotte ufficiale di Expo Green 2027 (Tunku Tunku, un personaggio a forma di cuore che rappresenta la natura e la crescita) e alcuni disegni realizzati da bambini. La premier Giorgia Meloni, accompagnata dalla delegazione italiana, è stata ricevuta dall’omologa giapponese Sanae Takaichi al Kantei, sede ufficiale del primo ministro nipponico, a Tokyo e nella notte italiana ha tenuto un punto stampa a beneficio dei giornalisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Italia-Giappone, così lontane, così vicine”. E la premier Takaichi posta una foto con la Meloni in stile “manga” (video) Leggi anche: Meloni posta foto con Takaichi stile manga Leggi anche: Giorgia Meloni e la foto in stile manga con la premier giapponese: "Sempre più vicine. Amicizia e sintonia" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Meloni-Takaichi, il vertice Italia-Giappone e quella foto in stile manga. "Nazioni lontane ma sempre più vicine" - Il bilaterale tra Italia e Giappone ha segnato un nuovo livello di alleanza tra i due Paesi. affaritaliani.it Meloni in Giappone incontra la premier Takaichi: 'Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone. La terza volta qui lo dimostra, le nostre relazioni durature e profonde' #ANSA facebook Meloni in Giappone incontra la premier Takaichi: 'Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone. La terza volta qui lo dimostra, le nostre relazioni durature e profonde' #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.