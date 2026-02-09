Giappone | Elezioni Takaichi consolida il potere con una vittoria record per il PLD Nuova fase politica all’orizzonte

Le elezioni in Giappone si sono concluse con una vittoria netta per il Partito Liberal Democratico. Sanae Takaichi, leader del partito, ha rafforzato il suo ruolo e ottenuto un mandato forte dalla popolazione. La sua coalizione ultraconservatrice si prepara a intraprendere una nuova fase politica nel Paese.

Tokyo, 8 febbraio 2026 – Una vittoria schiacciante ha segnato le elezioni giapponesi, consegnando alla premier Sanae Takaichi e alla sua coalizione ultraconservatrice un mandato chiaro e solido alla Camera bassa. Il Partito Liberal Democratico (PLD) ha ottenuto almeno 310 seggi, il risultato più significativo degli ultimi nove anni, ridefinendo gli equilibri politici del Paese e aprendo una nuova fase per il governo giapponese. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, con analisti che sottolineano come questo risultato rappresenti un rafforzamento delle posizioni conservatrici all’interno del panorama politico giapponese.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

