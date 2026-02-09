Giappone | Elezioni Takaichi consolida il potere con una vittoria record per il PLD Nuova fase politica all’orizzonte

Le elezioni in Giappone si sono concluse con una vittoria netta per il Partito Liberal Democratico. Sanae Takaichi, leader del partito, ha rafforzato il suo ruolo e ottenuto un mandato forte dalla popolazione. La sua coalizione ultraconservatrice si prepara a intraprendere una nuova fase politica nel Paese.

Tokyo, 8 febbraio 2026 – Una vittoria schiacciante ha segnato le elezioni giapponesi, consegnando alla premier Sanae Takaichi e alla sua coalizione ultraconservatrice un mandato chiaro e solido alla Camera bassa. Il Partito Liberal Democratico (PLD) ha ottenuto almeno 310 seggi, il risultato più significativo degli ultimi nove anni, ridefinendo gli equilibri politici del Paese e aprendo una nuova fase per il governo giapponese. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, con analisti che sottolineano come questo risultato rappresenti un rafforzamento delle posizioni conservatrici all’interno del panorama politico giapponese.🔗 Leggi su Ameve.eu

La coalizione di Takaichi Sanae vince le elezioni in Giappone con una maggioranza netta alla Camera dei Rappresentanti.

In Giappone, le elezioni sono cominciate sotto una forte nevicata che ha rallentato le operazioni di voto.

Argomenti discussi: Giappone, elezioni Camera: maggioranza assoluta alla coalizione della premier Takaichi; Trump dà pieno sostegno al primo ministro giapponese Sanae Takaichi in vista delle elezioni nazionali; L’USD/JPY si consolida intorno a 157,00 mentre tutti gli occhi sono puntati sulle elezioni giapponesi.

Elezioni Giappone, Takaichi stravince e consolida il potere: ora la prova dei mercatiLa scommessa elettorale di Takaichi paga: super-maggioranza alla Camera. Ora i mercati valutano yen, debito e la nuova Sanaenomics ... firstonline.info

Sanae Takaichi, chi è la premier giapponese che ha vinto le elezioni parlamentariLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanae Takaichi, chi è la premier giapponese che ha vinto le elezioni parlamentari ... tg24.sky.it

I risultati ufficiali delle elezioni in #Giappone per la Camera dei Rappresentanti (465 seggi totali) vedono il Partito Liberale Democratico (LDP), guidato dal Primo Ministro signora Sanae Takaichi ottenere ben 316 seggi. Notevole guadagno di 125 seggi rispett x.com

Takaichi si è assicurata una maggioranza di due terzi nella Camera bassa giapponese, il miglior risultato per il Partito Liberal Democratico dalle elezioni del 2017 sotto l'ex primo ministro Shinzo Abe facebook