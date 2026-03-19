Una notte dedicata a raccogliere fondi si è svolta presso uno spazio che richiama l’atmosfera dello storico Studio 54 di New York. L’evento, organizzato per sostenere il servizio di assistenza domiciliare oncologica gratuita, ha visto la partecipazione di numerosi volontari e sostenitori che hanno contribuito con donazioni e iniziative sul posto. La serata ha previsto musica, intrattenimento e momenti di solidarietà.

Una serata ispirata alla leggendaria discoteca newyorkese Studio 54 per sostenere l’assistenza domiciliare oncologica gratuita. È questo lo spirito di ’A Night at NYC – 54th Street for ANT’, l’evento organizzato da Fondazione ANT in programma oggi al teatro Cartiere Carrara. L’iniziativa, ideata da Cristina Casamassimi (foto), responsabile Grandi Eventi ANT, in collaborazione con Anne Louise Holm Ferragamo, e presentata da Stefano Baragli, prevede un programma ricco di musica, danza e spettacolo per gli oltre 350 partecipanti. Si partirà con la selezione musicale di Lucille DJ, subito dopo la vocalist internazionale e presenter di Fashion TV Ania J, la voce di Yaser Ramadan, noto anche come solista della tribute band dei Queen ’Killer Queen’, e numerosi altri momenti musicali e coreografici con artisti e ballerini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una notte allo Studio 54 per raccogliere fondi

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