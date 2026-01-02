Un’auto speciale a undici anni Matei ha una rara encefalopatia L’appello per raccogliere fondi

Matei, un bambino di soli undici anni, affronta una rara encefalopatia che richiede cure e supporto continuo. Per sostenere le sue terapie, abbiamo avviato una raccolta fondi. Con questa iniziativa, speriamo di garantire a Matei le attenzioni di cui ha bisogno, confidando nella solidarietà di chi desidera fare la differenza in una situazione difficile. Ogni contributo è un gesto di speranza.

"Cari amici, cari sconosciuti dal cuore grande, siamo la famiglia di Matei e oggi troviamo il coraggio di condividere con voi un pezzo della nostra storia". Con queste parole Marius e Ana Maria Ciorba, i genitori di Matei, trovano il coraggio di chiedere un aiuto per il loro figlio. L’undicenne di Pavia soffre di una rara encefalopatia epilettica e ha bisogno di un’ auto speciale per la sedia a rotelle che costa 50mila euro. "Non è facile parlare di ciò che viviamo ogni giorno – aggiungono i genitori – ma lo facciamo per lui che affronta ogni giorno sfide che la maggior parte di noi fatica a immaginare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’auto speciale a undici anni. Matei ha una rara encefalopatia. L’appello per raccogliere fondi Leggi anche: Bambino costretto sulla sedia a rotella da una rara sindrome: una raccolta fondi per acquistare un'auto per trasportarlo Leggi anche: Un sidecar speciale e una maratona unica per Davide, il bimbo di 7 anni affetto da una rara malattia genetica Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L’ultima consegna del 2025 è la più speciale Lui, un marito innamorato. Lei, sorpresa e felice con la sua nuova auto Perché i regali migliori sono quelli che si fanno con il cuore. #AnfusoAuto #MomentiSpeciali #RegaloDiCuore Linda Ferro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.