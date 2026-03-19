Durante l’udienza in aula, il sospettato ha dichiarato di aver ucciso Maria Denisa Paun per paura e Ana Maria Andrei per disprezzo. La testimonianza si riferisce a due omicidi commessi in circostanze ancora da chiarire. L’uomo ha fornito queste motivazioni senza aggiungere dettagli sui momenti e le modalità delle azioni. La procura sta valutando le dichiarazioni nel procedimento in corso.

Firenze, 19 marzo 2026 – “Ho ucciso Maria Denisa Paun per paura, invece Ana Maria Andrei per disprezzo”. Lo ha detto nel corso dell'interrogatorio durato quasi cinque ore la guardia giurata Vasile Frumuzache, 33 anni, imputato dei femminicidi di due escort, rispondendo alle domande del difensore, degli avvocati di parte civile e del pm Luca Tescaroli. Frumuzache è a processo per l'omicidio di Ana Maria Andrei, 27 anni, a Montecatini Terme nell'agosto 2024 e Maria Denisa Paun a Prato nel maggio 2025. I corpi delle due donne, date per scomparse, furono trovati a distanza di molto tempo, smembrati e occultati in un terreno. Presente tra il pubblico anche la madre di Denisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Una l’ho uccisa per paura, l’altra per disprezzo”. Il killer delle escort parla in aula

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