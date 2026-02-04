Il killer delle escort cerca di evadere dal carcere col metodo delle lenzuola | La struttura è una groviera

Allarme nel carcere fiorentino di Sollicciano, dove il "killer delle escort" Vasile Frumuzache si è reso protagonista di un tentativo di evasione, sventato grazie all'intervento dell'unico agente penitenziario di pattuglia in quel momento particolarmente delicato. Stando a quanto riferito dall'Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria (Osapp), che ha espresso tutte le proprie perplessità sulla sicurezza della struttura di detenzione del capoluogo toscano, i fatti si sono verificati intorno alle ore 10.00 di oggi, mercoledì 4 febbraio, proprio durante l'ora d'aria, ovvero uno dei momenti in cui il controllo dovrebbe essere più stringente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Sollicciano Carcere

Vasile Frumuzache, il killer delle escort, ha tentato di scappare questa mattina dal carcere di Sollicciano durante l’ora d’aria.

Vasile Frumuzache, il romeno condannato per l’omicidio di due donne, ha tentato di evadere dal carcere.

Ultime notizie su Sollicciano Carcere

