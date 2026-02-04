Firenze il killer delle escort tenta una fuga usando le lenzuola | bloccato da un agente

Vasile Frumuzache, il romeno accusato di aver ucciso due donne, ha tentato di scappare dal carcere di Sollicciano usando le lenzuola. L’uomo si è arrampicato, ma un agente lo ha sorpreso e bloccato prima che potesse allontanarsi. La vicenda si è svolta questa mattina, lasciando tutti senza parole.

Vasile Frumuzache, il 32enne romeno che ora si trova in carcere per l’omicidio di due donne, ha tentato la fuga dal carcere di Sollicciano a Firenze, ma qualcosa è andato storto. L’uomo era finito dietro le sbarre dopo aver confessato l’assassinio delle escort Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Il detenuto ha approfittato dell’ora d’aria per tentare di evadere, come ha riferito il sindacato di Polizia Osapp, spiegando che era riuscito a scavalcare il muro dei passeggi e quello i cinta utilizzando una corda ricavata dalle lenzuola. Il tentativo di fuga del 32enne è stato annullato grazie all’intervento dell’unico agente penitenziario di pattuglia, che sta facendo il giro di perlustrazione in macchina attorno all’istituto carcerario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

