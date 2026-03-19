Ricorda il Covid e le vittime che ha provocato come "una ferita dell’anima che il tempo attenua, ma che resta" la presidente della Regione, Stefania Proietti. Lo fa sui social nella Giornata nazionale in memoria di chi perse la vita durante la pandemia. "Sei anni da quei giorni in cui il silenzio aveva riempito le nostre città, le ambulanze erano l’unico suono nelle strade vuote e ci salutavamo dai balconi perché era l’unico modo per sentirci vicini" ha sottolineato Proietti. "Il pensiero va - ha aggiunto - a chi quella pandemia ha portato via. Alle famiglie che hanno dovuto dire addio a distanza, senza un abbraccio, senza poter stringere una mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le vittime del Covid: "Una ferita che resta"

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