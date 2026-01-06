Razvedchik la rivista dell’intelligence russa che riscrive la guerra e l’ordine globale

Razvedchik è una rivista trimestrale dell’intelligence russa, creata nel dicembre 2022 dal Servizio di intelligence estera (Svr). La pubblicazione mira a offrire una prospettiva sulle dinamiche internazionali e sulla guerra in Ucraina, riflettendo le analisi e le strategie di Mosca. Questa rivista rappresenta uno strumento per comprendere le narrazioni ufficiali e gli sviluppi del contesto globale dal punto di vista dell’intelligence russa.

Nel dicembre 2022, a pochi mesi dall'avvio della cosiddetta "operazione militare speciale" in Ucraina, il Servizio di intelligence estera russo (Svr) ha lanciato, secondo i report pubblici della Cia, Razvedchik, una rivista trimestrale pensata per raccontare il mondo dal punto di vista dell'intelligence di Mosca. Più che un semplice organo domestico, uno strumento narrativo che interseca i propri contenuti tra memoria storica, propaganda e costruzione ideologica della guerra. Ogni numero supera le cento pagine, con una qualità editoriale elevata e una grafica curata ed un titolo simbolico. Razvedchik indica il professionista dell'intelligence.

