Le principali banche centrali mondiali hanno manifestato il loro sostegno al presidente della Federal Reserve, Jerome H. Powell. In un contesto economico complesso, i governatori delle istituzioni finanziarie hanno ribadito l’importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide macroeconomiche e garantire la stabilità dei mercati. La solidarietà tra le autorità monetarie si inserisce in un quadro di attenzione condivisa alle politiche di tutela dell’economia globale.

I principali banchieri centrali a livello internazionale hanno espresso pieno sostegno al presidente della Federal Reserve Jerome H. Powell, su cui il Dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un'indagine, difendendo con forza l'indipendenza delle banche centrali come elemento chiave della stabilità economica e finanziaria. "Esprimiamo la nostra piena solidarietà al Sistema della Federal Reserve e al suo presidente, Jerome H. Powell. L'indipendenza delle banche centrali è un pilastro fondamentale della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica, nell'interesse dei cittadini che serviamo. È pertanto essenziale preservare tale indipendenza, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e della responsabilità democratica", hanno affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde e gli altri governatori delle banche centrali in una dichiarazione congiunta.

© Lapresse.it - Fed, Bce e governatori banche centrali: piena solidarietà a Powell

