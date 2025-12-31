Modric | Ancelotti è il numero uno Abbiamo parlato tante volte di Milano e del Milan

Luka Modric, arrivato al Milan in estate dopo 13 anni al Real Madrid, ha recentemente parlato di Carlo Ancelotti, suo ex allenatore e attuale tecnico rossonero. Modric ha espresso grande stima per Ancelotti, definendolo il numero uno, e ha ricordato le numerose conversazioni su Milano e sul Milan. Questa testimonianza sottolinea il legame professionale e il rispetto reciproco tra i due campioni.

Luka Modric, Pallone d'Oro 2081 giunto al Milan in estate da svincolato dopo i 13 anni al Real Madrid, è stato allenato dal tecnico italiano Carlo Ancelotti alla 'Casa Blanca': ecco il suo ricordo dell'ex giocatore e tecnico rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric ancelotti 232 numeroModric: "Al Milan si gioca solo per vincere" - In un'intervista di fine anno al Corriere della Sera Luka Modric ha parlato dei suoi primi mesi al Milan e del suo impatto con il campionato italiano: "La vita ti sorprende sempre, succedono cose che ... sport.sky.it

Modric e il retroscena su Mourinho: "Quando fece piacere Cristiano Ronaldo...". Poi la conferma su Totti - Le parole del centrocampista del Milan: dal rapporto con Massimiliano Allegri alla somiglianza dell'allenatore livornese con Ancelotti e lo Special One ... corrieredellosport.it

Modric: 'Prima di firmare con il Milan ho parlato con Ancelotti' - "Ho parlato con Ancelotti prima della mia firma con i rossoneri e lui ha detto solo cose molto belle del Milan. ansa.it

