La sinistra è divisa sul referendum sulla giustizia e la frattura si fa più evidente a pochi giorni dalla consultazione. Tra i sostenitori, c’è anche un rappresentante del Movimento 5 Stelle che ha annunciato il suo voto a favore, definendolo una scelta di coscienza. La disputa riguarda diverse posizioni all’interno delle forze di sinistra, con opinioni contrastanti sulla questione.

La sinistra è una polveriera, lo sappiamo. Ma la spaccatura è ancora più evidente a pochi giorni dal referendum sulla giustizia. Uniti esclusivamente dall’obiettivo di andare contro il governo di Giorgia Meloni, i partiti dell’area progressista e riformista devono fare i conti con divisioni profonde. Molti nel Pd si sono schierati per il sì mentre il M5s continua a perdere pezzi, con buona pace di chi parla di blocco granitico per il No. I grillini della prima ora sono per il Sì alla riforma Nordio. Da Danilo Toninelli a Francesco D’Uva, l’elenco è sempre più lungo. L’ultimo in ordine di tempo a schierarsi per la separazione delle carriera, per il sorteggio e per l’Alta corte disciplinare è Roberto Traversi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinistra spaccata sul referendum. Il grillino Traversi per il Sì: "Una scelta di coscienza"

Articoli correlati

Leggi anche: Sinistra spaccata sulla Giustizia, Claudio Petruccioli: “Sì al referendum, No alla Schlein, è disastrosa”

Bologna: la sinistra per il sì al referendum sul 22 marzoUna riunione strategica si terrà giovedì 19 marzo alle ore 17 nel centro Costa di via Azzo Gardino a Bologna.

Una selezione di notizie su Sinistra spaccata

Discussioni sull' argomento Referendum sui magistrati, l'Italia spaccata tra Sì e No; Staccare la spina o il rimpasto? La maggioranza si spacca all’ombra del referendum; L'eterno ritardo della sinistra ostile a Tortora; Il referendum non è un sondaggio sul governo ma uno strumento della democrazia.

Referendum, volevano dividere il Paese e hanno spaccato la sinistraVolevano dividere il Paese, alla fine un cortocircuito di dimensioni enormi sta invece spaccando la sinistra. Maledetto referendum, diranno alla ... iltempo.it

La Francia spaccata tra destra e sinistra. Il grande sconfitto si chiama Macron x.com

DOPO IL CICLONE | Crosia e Corigliano Rossano colpite dal maltempo, Sinistra Italiana: non basta l’emergenza, servono interventi strutturali immediati. - facebook.com facebook