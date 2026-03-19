Umberto Bossi, politico italiano fondatore della Lega Nord, è deceduto. La sua morte è stata annunciata senza dettagli sulla causa o sulla malattia che lo aveva colpito. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura chiave nel panorama politico nazionale. La notizia ha suscitato numerosi commenti e reazioni tra i suoi sostenitori e i commentatori politici.

La scomparsa di Umberto Bossi segna la fine di un’epoca politica che ha inciso profondamente nella storia recente italiana. Fondatore della Lega Nord e figura centrale del dibattito sul federalismo, Bossi si è spento a 84 anni all’ospedale di Varese, lasciando dietro di sé un percorso lungo e spesso divisivo, ma indiscutibilmente rilevante. Umberto Bossi è morto: che malattia aveva?. Al momento non sono state rese note con precisione le cause della morte, ma negli ultimi anni le condizioni di salute dell’ex leader leghista erano apparse fragili. Già nel 2022 era stato ricoverato dopo un malore, legato a un problema gastrico poi trattato in ospedale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Umberto Bossi è morto, che malattia aveva? Qual è la causa della morte?

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