umberto bossi morto a 84 anni il senatur padre della lega

Umberto Bossi, fondatore della Lega, è deceduto all’età di 84 anni dopo essere stato ricoverato in ospedale a Varese. La notizia della sua morte è stata confermata nelle ultime ore. Bossi ha avuto un ruolo centrale nella politica italiana come leader del movimento leghista. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

È morto all’età di 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega. A quanto si apprende, era ricoverato in ospedale a Varese. Il cordoglio della maggioranza, da Forza Italia a Fratelli d’Italia. “Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. Alla sua famiglia un grande abbraccio ed una preghiera perché riposi in pace”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Con tutta @forzaitalia piango la scomparsa di Umberto Bossi,leader storico e fondatore della Lega. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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