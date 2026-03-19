Umberto Bossi morto a 84 anni il fondatore della Lega

Umberto Bossi, fondatore della Lega, è deceduto a 84 anni a Varese. La notizia è stata confermata nella serata di oggi. Bossi aveva contribuito a creare il partito e a guidarlo per molti anni. La sua scomparsa è stata comunicata dalle fonti ufficiali. La sua morte segna la fine di un'epoca per il movimento politico che aveva fondato.

È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata a Varese. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Umberto Bossi, morto a 84 anni il fondatore della Lega Articoli correlati Leggi anche: In fin di vita il 'senatur' Umberto Bossi Lutto a Otranto: morto a 84 anni il volto della Nautica Giuseppe MuscatelloOTRANTO – Un volto senza tempo, una vera istituzione del porto di Otranto e della nautica locale, che aveva fondato un’eccellenza nel settore per... Tutti gli aggiornamenti su Umberto Bossi Argomenti discussi: Novara dice addio al primo sindaco leghista Sergio Merusi; È morto Sergio Merusi, il primo sindaco leghista di Novara eletto direttamente dai cittadini. Addio al 'senatur' Umberto BossiIl popolo della Lega Nord piange la scomparsa del suo fondatore, Umberto Bossi, l'uomo che ha portato avanti le istanze federaliste e secessioniste della Padania La Lega Nord piange il suo fondatore. ilgiornale.it