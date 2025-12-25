Lutto a Otranto | morto a 84 anni il volto della Nautica Giuseppe Muscatello

OTRANTO – Un volto senza tempo, una vera istituzione del porto di Otranto e della nautica locale, che aveva fondato un'eccellenza nel settore per tutto il territorio: se n'è andato in maniera discreta all'età di 84 anni Giuseppe Muscatello, una delle anime autentiche della Città dei Martiri, a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Lutto a Otranto: morto a 84 anni il volto della Nautica Giuseppe Muscatello

https://www.quotidianodipuglia.it/lecce/lutto_nautica_otranto_morto_muscatello_chi_era_quando_i_funerali-9263912.html Si è spento all’età di 84 anni Giuseppe Muscatello fondatore della Nautica Muscatello di Otranto Conosciuto da tutti, in ogni salone nau - facebook.com facebook

