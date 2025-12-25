Lutto a Otranto | morto a 84 anni il volto della Nautica Giuseppe Muscatello

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OTRANTO – Un volto senza tempo, una vera istituzione del porto di Otranto e della nautica locale, che aveva fondato un’eccellenza nel settore per tutto il territorio: se n’è andato in maniera discreta all’età di 84 anni Giuseppe Muscatello, una delle anime autentiche della Città dei Martiri, a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

