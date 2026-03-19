Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è deceduto all'età di 84 anni. La notizia ha suscitato reazioni da parte di diversi esponenti politici, tra cui Giorgia Meloni e Guido Crosetto, che hanno espresso il loro cordoglio. La sua scomparsa ha attirato l'attenzione sul ruolo che ha avuto nel panorama politico italiano. La notizia si diffonde attraverso vari mezzi di comunicazione.

Umberto Bossi è morto a 84 anni e con la scomparsa del “Senatur” se ne va il fondatore di quella Lega (Nord) dura e pura che inizialmente puntava alla secessione, per poi ripiegare sul federalismo. Molti i messaggi di cordoglio dal mondo della politica, anche da parte di personaggi appartenenti a partiti che negli anni con la Lega sono entrati in frizione. Giorgia Meloni “Umberto Bossi, con la sua passione politica, ha segnato una fase importante della storia italiana e ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra. In questo momento di grande dolore, sono vicina alla famiglia e alla sua comunità politica”. Questo il messaggio di cordoglio della premier Giorgia Meloni per la morte di Umberto Bossi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Umberto Bossi morto a 84 anni, i messaggi di cordoglio per il Senatur da Giorgia Meloni a Guido Crosetto

Articoli correlati

Umberto Bossi morto a 84 anni, i messaggi di cordoglio per il Senatur da Antonio Tajani a Guido CrosettoUmberto Bossi è morto a 84 anni e con la scomparsa del “Senatur” se ne va il fondatore di quella Lega (Nord) dura e pura che inizialmente puntava...

Leggi anche: Umberto Bossi, morto a 84 anni il Senatur padre della Lega

Contenuti utili per approfondire Umberto Bossi

Temi più discussi: Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Ieri il ricovero in terapia intensiva; Incidente a Caravaggio, c’è la denuncia per omicidio stradale dopo la morte del papà e della suocera; Festeggiati gli otto nuovi nati per la Giornata della gentilezza; Federico Tomasoni è ripartito in nome della sfortunata Matilde.

È morto Umberto Bossi: fondatore e simbolo della Lega Nord, aveva 84 anniUmberto Bossi morto a 84 anni: la lunga malattia e la carriera politica del Senatur dalla fondazione della Lega Nord all'ictus e la difficile ripresa. gazzetta.it

Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega e simbolo della politica italianaÈ morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata all'ospedale di Circolo di Varese. Figura centrale ... msn.com

ULTIM'ORA: E' morto Umberto Bossi, fondatore della Lega. - facebook.com facebook

E’ morto il fondatore della #Lega Umberto #Bossi x.com