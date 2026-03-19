È morto a 84 anni Umberto Bossi fondatore della Lega

È deceduto a 84 anni a Varese Umberto Bossi, fondatore e figura di spicco della Lega. La notizia è stata resa nota nella serata di giovedì 19 marzo. Bossi ha avuto un ruolo centrale nel partito sin dalla sua nascita e la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il movimento politico.

È morto Umberto Bossi. Fondatore e storico leader della Lega, si è spento nella prima serata di giovedì 19 marzo a Varese all’età di 84 anni. Eletto per la prima volta al Senato nel 1087, è stato ministro, deputato ed europarlamentare della Repubblica, nonchè segretario federale della Lega Nord fino al 2012 e successivamente presidente a vita del partito. Notizia in aggiornamento. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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