La vita privata di Brigitte Bardot | i quattro matrimoni i flirt il rapporto difficile con il figlio Nicolas

Brigitte Bardot, iconica attrice e figura pubblica, è scomparsa oggi all’età di 91 anni. La sua vita privata è stata caratterizzata da quattro matrimoni, numerosi flirt e un rapporto complesso con il figlio Nicolas. Conosciuta principalmente per la sua carriera artistica, la sua esistenza personale ha sempre suscitato interesse e curiosità, riflettendo una vita ricca di eventi e sfide.

La vita privata di Brigitte Bardot, scomparsa oggi domenica 28 dicembre all'età di 91 anni è stata molto movimentata sin dalla giovanissima età. L'attrice, entrata nell'immaginario collettivo per i lineamenti e le forme di una bellezza evocata con le sole sue iniziali 'BB', si è sposata quattro. Brigitte Bardot morta a 91 anni: film, amori, vita, carriera - La star del cinema – conosciuta nel mondo come BB – si era ritirata dalle scene da decenni, occupandosi di animali e beccandosi diverse denunce per diffamazione nei confronti degli immigrati B rigitte ...

Addio a Brigitte Bardot, una vita di scandali - Vista per la prima volta nell'indimenticabile E Dio creò la donna, «BB» ha lavorato con alcuni dei più grandi registi della sua epoca, tra cui Clouzot, Malle e Godart, prima di diventare una pioniera ... vanityfair.it

Addio a Brigitte Bardot - Ci lascia Brigitte Bardot, protagonista di oltre 45 film e icona che rivoluzionò il cinema europeo con la sua figura di donna libera ... donnamoderna.com

