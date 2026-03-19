È morto Umberto Bossi

È morto questa sera Umberto Bossi, fondatore della Lega. Aveva 84 anni e la sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente. Bossi è stato una figura centrale nel panorama politico italiano, noto per aver creato e guidato il movimento leghista per molti anni. La notizia ha suscitato reazioni tra esponenti politici e cittadini.

Non solo Bossi, ma pure Fini, D'Alema, Prodi e Grillo. Ecco i padri nobili decaduti Il fondatore della Lega Umberto Bossi è morto questa sera, all'età di 84 anni. L'accelerata di Meloni sui carburanti. Ma è Salvini a intestarsi il taglio delle accise Il Cdm vara il dl Carburanti con sconti di 25 centesimi al litro, il credito di imposta per autotrasportatori (e settore ittico) e l'aumento dei controlli antispeculazione. La premier: "Una priorità". Ma a rivendicare l'intervento c'è soprattutto il vicepremier leghista Landini Masaniello invita ad "adottare" gli amici che vogliono vtare Sì, Conte "avvocato del No" avverte: "Non ci prendano in girro", Schlein esorta a convincere gli indecisi 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - È morto Umberto Bossi Articoli correlati Leggi anche: È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatur' Leggi anche: Umberto Bossi, morto a 84 anni il fondatore della Lega INTERVISTA DOPPIA TRA I DUE CASI DISPERATI! (Lollo e Cristiano Borsi) Tutti gli aggiornamenti su Umberto Bossi Discussioni sull' argomento Così sono andate le precedenti consultazioni sulla giustizia; Novara dice addio al primo sindaco leghista Sergio Merusi; Pontida, il viaggio in bus da Venezia tra veterani e matricole: Le Regionali? Forse era meglio da soli. I rimpianti per i 'tempi di...; È morto Sergio Merusi, il primo sindaco leghista di Novara eletto direttamente dai cittadini. Addio al 'senatur' Umberto BossiIl popolo della Lega Nord piange la scomparsa del suo fondatore, Umberto Bossi, l'uomo che ha portato avanti le istanze federaliste e secessioniste della Padania La Lega Nord piange il suo fondatore. ilgiornale.it Quando vi ripeteranno che occorre una riforma della giustizia perché la magistratura è “rossa”, e quindi di parte, rileggete questo breve pezzo di un lungo elenco: - Umberto Bossi: assolto dall’indagine per vilipendio alla bandiera (anni ’90); - Ignazio La Russa: - facebook.com facebook