Umberto Bossi è morto il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni

È morto oggi a Milano Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, all’età di 84 anni. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente e ha suscitato numerosi commenti. Bossi aveva contribuito alla nascita e allo sviluppo del movimento politico nel Nord Italia. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando un vuoto nella scena politica regionale e nazionale.

Milano, 19 marzo 2026 – È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega Nord, aveva 84 anni. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Umberto Bossi è morto, il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni Articoli correlati Leggi anche: È morto Umberto Bossi: il fondatore della Lega aveva 84 anni Leggi anche: Umberto Bossi, morto a 84 anni il fondatore della Lega Contenuti utili per approfondire Umberto Bossi Discussioni sull' argomento Così sono andate le precedenti consultazioni sulla giustizia; Novara dice addio al primo sindaco leghista Sergio Merusi; Pontida, il viaggio in bus da Venezia tra veterani e matricole: Le Regionali? Forse era meglio da soli. I rimpianti per i 'tempi di...; È morto Sergio Merusi, il primo sindaco leghista di Novara eletto direttamente dai cittadini. Addio al 'senatur' Umberto BossiIl popolo della Lega Nord piange la scomparsa del suo fondatore, Umberto Bossi, l'uomo che ha portato avanti le istanze federaliste e secessioniste della Padania La Lega Nord piange il suo fondatore. ilgiornale.it Quando vi ripeteranno che occorre una riforma della giustizia perché la magistratura è “rossa”, e quindi di parte, rileggete questo breve pezzo di un lungo elenco: - Umberto Bossi: assolto dall’indagine per vilipendio alla bandiera (anni ’90); - Ignazio La Russa: - facebook.com facebook