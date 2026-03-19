È morto Bossi | dal Roma ladrona alla famiglia il volto privato del Senatùr

È morto a 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Lombarda e successivamente della Lega Nord. Figura nota per aver pronunciato lo slogan “Roma ladrona” e per il ruolo di leader del movimento. La sua vita politica ha attraversato diversi anni, durante i quali ha lasciato un’impronta significativa nel panorama italiano. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il movimento che ha contribuito a plasmare.

Chi era Umberto Bossi e perché ha segnato un’epoca?. È morto a 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Lombarda poi diventata Lega Nord, figura centrale e controversa della politica italiana degli ultimi decenni. Per tutti era il “Senatùr”, soprannome nato dopo l’elezione al Senato nel 1987. Ma più che un leader politico tradizionale, Bossi è stato un fenomeno culturale e comunicativo: ha riscritto linguaggi, simboli e modalità dello scontro politico. Dialetto, slogan diretti, provocazioni e immagini forti – dall’ampolla del Po al guerriero Alberto da Giussano – hanno costruito un’identità riconoscibile e divisiva, capace di intercettare la rabbia e le rivendicazioni del Nord produttivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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