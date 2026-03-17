Sei un giornalista. Scrivi un'introduzione in italiano di ~70 parole testo umanizzato: frasi fluide, tono diretto, evita frasi troppo brevi e separate da molti punti. Includi solo fatti espliciti nel testo (chi, cosa). Non dedurre cause o motivazioni. Nessun nome proprio in procedimenti legalicontroversie. Non copiare la struttura, non inventare. Evita linguaggio da comunicato stampa e parole astratte: importanza, contesto, dialogo costruttivo, si evidenzia, sottolineando, si evidenzia, emergono. Nuova informazione: l'infortunio di Thuram durante la

2026-03-17 16:00:00 Arrivano conferme da Tuttosport: La partita di Khephren Thuram contro l’Udinese è durata soltanto 49 minuti, sostituito poi da Koopmeiners. Il centrocampista francese, infatti, ha sentito un fastidio alla caviglia ed è uscito dal terreno di gioco. Le sue condizioni hanno subito fatto preoccupare i tifosi bianconeri: ci sarà contro il Sassuolo il prossimo fine settimana? In vista della sfida contro i neroverdi, la squadra di Spalletti ha ripreso gli allenamenti e dalla Continassa arrivano novità importanti anche sul francese. Juve, infortunio Thuram: le novità dall’allenamento. Nel corso dell’allenamento odierno, infatti, Thuram ha svolto soltanto lavoro differenziato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Novità Thuram e le condizioni di Vlahovic: cosa filtra verso Juve-Sassuolo

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Una raccolta di contenuti su Novità Thuram

Temi più discussi: TS – Inter-Atalanta certifica due grandi problemi. E se Thuram diventa dannoso…; Thuram e il razzismo: Vinicius? Come fosse successo a me. Cosa filtra sull'infortunio in Udinese-Juve; Juve e volata Champions: da Thuram a Vlahovic e Holm, come stanno e quando rientrano; TS – Chivu aspetta un segnale da Thuram. Calhanoglu favorito su Mkhitaryan.

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