Dal 18 al 29 marzo, il Teatro Ambra Jovinelli a Roma presenta uno spettacolo teatrale con Stefano Accorsi che interpreta Ulisse. L’attore mette in scena il personaggio mitologico, portando in scena un’interpretazione che esplora aspetti profondi dell’eroe. La rappresentazione si svolge in un teatro romano, attirando il pubblico interessato a una rilettura moderna del mito.

Il Teatro Ambra Jovinelli ospita dal 18 al 29 marzo uno spettacolo teatrale unico. Stefano Accorsi interpreta Ulisse, trasformando il mito in un viaggio interiore. La produzione presenta le avventure dell’eroe omerico attraverso una lente psicologica profonda. Un Viaggio Psichico nell’Eroe Omerico. L’attore si immedesima nel personaggio più umano della letteratura antica, esplorando la sua anima e le sue peripezie. Il testo originale è opera di Emanuele Aldrovandi, che ha curato anche l’adattamento scenico. Questa scelta narrativa sposta l’attenzione dalle battaglie esterne alle lotte interne del protagonista. La rappresentazione non si limita a raccontare i fatti storici, ma indaga la psiche del viaggiatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ulisse in scena: Accorsi svela l’anima dell’eroe a Roma

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