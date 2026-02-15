Ddl Bongiorno migliaia in piazza e Schlein attacca | Passo indietro sulla tutela delle donne

Nel giorno del trentennale della legge contro lo stupro, migliaia di cittadini si sono radunati in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno, che prevedeva modifiche alla tutela delle donne. La manifestazione è nata dalla preoccupazione per le possibili conseguenze di queste modifiche sulla protezione delle vittime di violenza sessuale. La leader di un partito di opposizione ha criticato duramente il provvedimento, definendolo un passo indietro nella tutela delle donne. Tra i partecipanti, molte persone portano cartelli con scritte come “Non si tocca la nostra sicurezza” e “Rispetto e giustizia”.

Migliaia di persone sono scese oggi in piazza in varie città d’Italia per protestare contro la modifica del ddl Bongiorno. A Roma l’appuntamento è stato in piazza Santi Apostoli, con i manifestati passati anche vicino a Palazzo Chigi, mentre a Milano il corteo si è concluso in piazza Fontana. Gli organizzatori hanno fissato una nuova mobilitazione nazionale nella Capitale per il 28 febbraio. Le proteste intorno al Disegno di legge Bongiorno sulla violenza sessuale nascono dalla proposta di modifica presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno, che introduce un cambiamento significativo rispetto al testo originario, già approvato alla Camera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ddl Bongiorno, migliaia in piazza e Schlein attacca: “Passo indietro sulla tutela delle donne” Consenso: il Pd Campania si oppone al "passo Indietro" nella tutela delle donne A Napoli, il Partito Democratico della Campania si schiera contro il cosiddetto Ddl stupro, Bongiorno (Lega) presenta la riformulazione e indigna Avs: “Da consenso a dissenso? È passo indietro” La Lega ha presentato una nuova proposta di riforma del Ddl sullo stupro, con pene più severe e un’attenzione al contesto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Be Free: Il ddl Bongiorno stravolge il significato della Convenzione di Istanbul; Senza consenso è stupro: Bologna scende in piazza contro il ddl Bongiorno; No ddl Bongiorno, il 15 febbraio la mobilitazione in tutto il Paese; Violenza di genere, un fronte comune di 20 associazioni: No al Ddl che cancella il consenso. Ddl violenza donne, a Milano un migliaio in corteo contro modifica BongiornoDietro lo striscione con scritto ‘Siamo resistenza’ un migliaio di persone, per lo più donne, stanno manifestando a Milano contro la proposta di modifica ... lapresse.it Senza consenso è stupro: corteo contro il Ddl Bongiorno, la diretta da MilanoIn piazza per il consenso. A Milano migliaia di persone manifestano contro il Ddl Bongiorno, chiedendo che il consenso esplicito diventi il fulcro della definizione giuridica di violenza sessuale, in ... milano.repubblica.it Roma, manifestazione contro il ddl Bongiorno sul 609 bis. Boldrini: "Donne tradite dalla destra" x.com “Senza consenso è stupro”. Questo lo slogan pronunciato dagli attivisti di centri antiviolenza, associazioni femministe, sindacati e realtà del territorio, che si sono ritrovati oggi pomeriggio in piazza delle Erbe per protestare contro il ddl Bongiorno. Tra gli interve facebook