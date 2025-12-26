casasco una manovra seria del governo il contributo di forza italia

"E' una manovra seria del governo di 22 miliardi di euro e che grazie al contributo determinante di Forza Italia ha un'attenzione particolare e corretta verso il vero motore del Paese, cioè le imprese". Lo afferma ad Affaritaliani Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia dopo il via libera del Senato alla Legge di Bilancio 2026 e in attesa dell'ok della Camera. "E' giusto che il Paese sappia che noi di Forza Italia, con la nostra impostazione liberale, abbiamo dato un contributo fondamentale per la crescita del Pil, il cosiddetto denominatore. Non solo, quasi certamente con questa manovra usciamo un anno prima rispetto a quanto previsto dalla procedura di infrazione Ue". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Pensioni, famiglia, imprese: le misure principali della manovra.

