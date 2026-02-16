Ucraina Zelensky | Putin non si ferma con baci o fiori Rubio | Usa unici in grado di portare Mosca e Kiev a tavolo negoziati

Il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di non fermarsi con gesti simbolici come baci o fiori, sottolineando che Mosca continua le sue azioni offensive. Nel frattempo, il senatore Rubio afferma che solo gli Stati Uniti hanno la forza di convincere sia Mosca che Kiev a sedersi a un tavolo di negoziazione. Zelensky ha aggiunto che permettere all’aggressore di ottenere qualcosa rappresenta un errore grave, già commesso fin dal 2014, anno in cui sono iniziati i primi scontri armati.

(Adnkronos) – "E' un errore grave permettere all'aggressore di prendere qualcosa. E' stato un grosso errore fin dall'inizio, a partire dal 2014. E anche prima di allora". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X, parlando di "molti errori fatti" e affermando che "non si può fermare Putin con baci o fiori" mentre la guerra in Ucraina sta per entrare nel quarto anno dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala. Alla vigilia dei negoziati a Ginevra sulla fine del conflitto, Zelensky mette in chiaro: "Non voglio essere il presidente che ripeterà gli errori commessi dai miei predecessori o da altre persone.