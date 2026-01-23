Ucraina primi trilaterali Kiev-Usa-Russia

Oggi si svolge un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati, dopo le recenti discussioni a Davos. L’obiettivo è approfondire le questioni legate alla crisi ucraina, favorendo un dialogo diretto tra le parti coinvolte. La riunione rappresenta un momento importante per valutare possibili soluzioni e stabilizzare la situazione nella regione.

Giornata di trilaterale quella di oggi per la questione ucraina, dopo Davos, oggi Kiev, Mosca e Washington si incontrano negli Emirati. Servizio di Antonio Soviero TG2000. Ucraina, Russia e Stati Uniti si incontreranno per i primi colloqui trilaterali per porre fine alla guerra. Ucraina, c'è l'ok di Putin: al via i primi colloqui trilaterali ad Abu Dhabi. Sono iniziati ad Abu Dhabi i primi colloqui trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, con l'autorizzazione di Mosca.

