Ucraina Mosca restituisce a Kiev altri 1000 corpi Orban apre a Zelensky

Mosca ha consegnato a Kiev altri mille corpi di soldati, mentre le forze ucraine continuano a rispondere con attacchi missilistici e droni sulla capitale. Nel frattempo, il governo ungherese ha manifestato apertura nei confronti del presidente ucraino, senza ulteriori dettagli sulla natura degli scambi o delle discussioni in corso. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione.

Ucraina. La capitale Kiev bersaglio di un attacco massiccio di missili e droni. Mosca restituisce le salme di mille soldati in cambio di 35 corpi delle milizie russe. Da Kiev la disponibilità al premier ungherese Orbán a riaprire l'oleodotto danneggiato. Servizio di Federico Plotti.