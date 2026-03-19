Ucraina attacco russo su Odessa | le immagini delle abitazioni danneggiate

Nella notte tra mercoledì e giovedì, il Servizio statale di emergenza ha comunicato che droni russi hanno colpito Odessa, danneggiando diverse abitazioni civili. Le immagini mostrano edifici danneggiati e strutture compromesse in città, situata sul Mar Nero. I raid aerei hanno interessato principalmente zone residenziali, lasciando dietro di sé danni visibili e danni materiali.

Secondo quanto riferito dal Servizio statale di emergenza, gli attacchi con droni russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì hanno danneggiato abitazioni civili nella città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero. Le autorità locali hanno riferito che tre persone sono rimaste ferite. Un video diffuso dal Servizio di emergenza mostra edifici residenziali in rovina, con i soccorritori impegnati a spegnere gli incendi. Un rappresentante del Servizio statale di emergenza di Odessa ha dichiarato che l’attacco ha danneggiato anche un grattacielo residenziale, provocando incendi su diversi piani. Questo articolo Ucraina, attacco russo su... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Odessa: le immagini delle abitazioni danneggiate Articoli correlati Ucraina, attacco russo su Odessa: i soccorsi tra le macerieSecondo il Servizio di emergenza statale ucraino, almeno otto persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in un attacco russo nella città... Ucraina, i Vigili del Fuoco combattono con le fiamme dopo l'attacco russo su OdessaTre persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con droni russi avvenuto durante la notte a Odessa, in Ucraina. Aggiornamenti e notizie su Ucraina attacco russo su Odessa le... Temi più discussi: Ucraina, nuovo attacco russo su Zaporizhia, diversi i feriti; Iran: Ora il territorio dell'Ucraina è un nostro obiettivo legittimo; Guerra in Ucraina: attacco russo su Sloviansk, Kiev colpisce Bryansk; Video. Guerra in Ucraina: attacco russo su Sloviansk, Kiev colpisce Bryansk. Guerra Ucraina Russia, Zelensky a Trump: Iran e Mosca sono fratelli nell'odio. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky a Trump: Iran e Mosca sono fratelli nell'odio. LIVE ... tg24.sky.it Guerra Ucraina Russia, Kiev: Sospesi i colloqui trilaterali per situazione in MO. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev: 'Sospesi i colloqui trilaterali per situazione in MO'. LIVE ... tg24.sky.it Vertice Ue del 19-20 marzo a Bruxelles: divisioni su Ucraina, prezzi dell'energia e guerra in Medio Oriente. I dettagli >> https://buff.ly/txftqVd - facebook.com facebook Zelensky contro l’ #Iran così l'aiuto sui droni dall' #Ucraina può essere prezioso per l' #America x.com