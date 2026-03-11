Nella prima partita dei quarti di finale della Fiba Europe Cup, l’Ucam Murcia ha vinto contro una squadra italiana con il punteggio di 85-84. La partita si è svolta a Reggio Emilia l’11 marzo 2026. La squadra spagnola ha concluso il match con un margine di un punto, ottenendo così la vittoria alla fine dei quaranta minuti di gioco.

Reggio Emilia, 11 marzo 2026 – Gara 1 dei Quarti di Finale di Fiba Europe Cup se l’aggiudica l’Ucam Murcia, che espugna il PalaBigi dopo un match a lungo parso segnato, ma che i biancorossi, con cuore, coraggio e dedizione, hanno dapprima rimesso in carreggiata, non mollando mai la presa, e poi rischiato di vincere a seguito di un ultimo quarto di altissimo livello con Brown sugli scudi. Reggio ha subito a lungo la fisicità avversaria, ma grazie alla solidità di Echenique e Williams è riuscita a tenere botta. Il minimo disavanzo consente ai biancorossi di coltivare ancora legittime speranze di conquistare la semifinale della competizione. Ma il ritorno in terra iberica, tra una settimana, sarà difficilissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una Hotels – Ucam Murcia finisce 84-85: gara 1 dei quarti Fiba Cup arride agli spagnoli

Una Hotels, serata di gloria in Fiba Cup. Il Bosna s’inceppa, quarti di finale in vistaREGGIO EMILIA 93 KK BOSNA 67 UNA HOTELS REGGIO EMILIA: Brown 8 (1/2, 2/4), Cuapain 14 (3/4, 2/3), Woldetensae 9 (3/4, 1/3) Severini 6 (2/4 da 3),...

Che brutta Una Hotels, disfatta a Sarajevo. Ai quarti se la vedrà coi favoriti del MurciaBOSNA SARAJEVO 85 REGGIO EMILIA 71 TELEKOM BOSNA: Young 7, Atic 12, Halilovic 10, Gutic, Manojlovic, Salic, Joesaar 10, Caruthers 11, Zubac 7,...

