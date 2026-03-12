Una Hotels cuore e grinta non bastano Il primo round se l’aggiudica l’Ucam Murcia

In una partita combattuta, una Hotels Reggio Emilia ha perso contro l’Ucam Murcia con il risultato di 85-84. I punteggi dei giocatori di entrambe le squadre includono 22 punti di Caupain e 18 di Echenique per gli ospiti, mentre per i padroni di casa Brown e Williams hanno segnato 13 e 16 punti rispettivamente. La gara si è conclusa con la vittoria del primo round per l’Ucam Murcia.

UNA HOTELS REGGIO EMILIA 84 UCAM MURCIA 85 UNAHOTELS: Barford, Brown 13, Thor 2, Rossato 6, Woldetensae 3, Caupain 22, Williams 16, Uglietti 2, Severini 2, Echenique 18. N.e.: Vitali e Emokhare. All.: Priftis. UCAM: Cacok 10, Forrest 22, Rajeste, De Julius 13, Radebaugh 9, Falk, Cate 9, Lopez De La Torre, Diagne, Martin 9, Ennis 11, Nakic. N.e.: Lopez e Diagne. All.: Alonso Arbitri: Nemanja Ninkovic (Srb), Mehmet Karabilecen (Tur), Janis Rozenbergs (Let) Parziali: 21-16, 42-51, 60-72 Note: spettatori: 3285. tiri da 3: Una Hotels 420, Ucam 1333; tiri liberi: Reggio 2632, Murcia 1626. Rimbalzi: 31-38. Sotto gli occhi dell'ex gm Claudio Coldebella, ma soprattutto del coach della Nazionale, Luca Banchi, un'indomita Una Hotels si arrende solo negli ultimi secondi a una solidissima Ucam Murcia, in gara 1 dei quarti di finale di Fiba Europe Cup.