mugnano ubriaco ruba champagne e si schianta con tir

A Mugnano di Napoli un uomo ha rubato una bottiglia di champagne da un bar e, dopo aver tentato di allontanarsi alla guida di un tir, si è schiantato contro un’auto parcheggiata. L’incidente si è verificato il 19 marzo 2026, coinvolgendo un veicolo pesante e una vettura in sosta. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o altre conseguenze immediate.

MUGNANO DI NAPOLI (NAPOLI), 19 MARZO 2026 – Ruba una bottiglia di champagne da un bar e tenta la fuga alla guida del proprio tir, ma finisce contro un’auto parcheggiata. Protagonista un 26enne di nazionalità romena, denunciato dai carabinieri. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio a Mugnano di Napoli. Il giovane, già in evidente stato di ebbrezza, aveva parcheggiato il mezzo pesante nei pressi di un esercizio commerciale. Furto e fuga col camion. Dopo aver consumato altre bevande alcoliche, il 26enne ha sottratto una bottiglia di champagne ed è fuggito a piedi. I titolari del bar si sono messi all’inseguimento, mentre il giovane ha raggiunto il tir e si è messo alla guida. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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