Mugnano ubriaco ruba champagne e fugge col tir | nella fuga finisce contro un’auto

Da teleclubitalia.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri a Mugnano un uomo di 26 anni di origine romena ha rubato una bottiglia di champagne e poi è fuggito a bordo di un tir. Durante la fuga ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato con un’auto. I carabinieri lo hanno individuato e denunciato per aver causato l’incidente e aver compiuto il furto.

Secondo quanto ricostruito, il giovane, incensurato e già visibilmente ubriaco, aveva parcheggiato il suo camion nei pressi di un bar. Dopo aver consumato altre bevande alcoliche, avrebbe afferrato una bottiglia di champagne e si sarebbe dato alla fuga. I proprietari del locale si sono immediatamente lanciati all’inseguimento, mentre il 26enne si rifugiava nell’abitacolo del tir. Nel tentativo di allontanarsi, il giovane ha messo in moto il mezzo pesante e ha accelerato. Complice probabilmente lo stato di alterazione dovuto all’alcol, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un’auto parcheggiata. L’incidente non ha provocato feriti, ma ha causato danni al veicolo coinvolto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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