Nel pomeriggio di ieri a Mugnano un uomo di 26 anni di origine romena ha rubato una bottiglia di champagne e poi è fuggito a bordo di un tir. Durante la fuga ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato con un’auto. I carabinieri lo hanno individuato e denunciato per aver causato l’incidente e aver compiuto il furto.

Secondo quanto ricostruito, il giovane, incensurato e già visibilmente ubriaco, aveva parcheggiato il suo camion nei pressi di un bar. Dopo aver consumato altre bevande alcoliche, avrebbe afferrato una bottiglia di champagne e si sarebbe dato alla fuga. I proprietari del locale si sono immediatamente lanciati all’inseguimento, mentre il 26enne si rifugiava nell’abitacolo del tir. Nel tentativo di allontanarsi, il giovane ha messo in moto il mezzo pesante e ha accelerato. Complice probabilmente lo stato di alterazione dovuto all’alcol, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un’auto parcheggiata. L’incidente non ha provocato feriti, ma ha causato danni al veicolo coinvolto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Mugnano, ubriaco ruba champagne e fugge col tir: nella fuga finisce contro un’auto

Articoli correlati

Leggi anche: L'auto fugge all'alt e viene inseguita: finisce la sua corsa contro le auto in sosta

Ubriaco finisce con l’auto contro uno dei fittoni in piazza NettunoBologna, 5 gennaio 2026 - È andato a sbattere contro uno dei fittoni di piazza del Nettuno, terminando la corsa proprio sulla colonnina.

Tutti gli aggiornamenti su Mugnano ubriaco ruba champagne e fugge...

Mugnano, ruba uno champagne e fugge dal bar ubriaco causando un incidente alla guida del suo tir: denunciato 26enneNella giornata di ieri, un 26enne romeno, incensurato, ha rubato, quando era ubriaco, una bottiglia di champagne. L'uomo ha parcheggiato ... msn.com

Ubriaco ruba una bottiglia di champagne e fugge col tir: denunciatoMUGNANO DI NAPOLI – Un pomeriggio movimentato quello di ieri a Mugnano, dove un 26enne romeno, già in evidente stato di ebbrezza, è stato denunciato dai Ubriaco ruba una bottiglia di champagne e fugge ... marigliano.net