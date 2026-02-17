Galatasaray-Juventus precedenti amari | l’ultima volta Snejider nel gelo i bianconeri in Turchia non hanno mai vinto

Il match tra Galatasaray e Juventus si ricorda per i fallimenti della squadra italiana in trasferta, causati anche da alcune sconfitte storiche come quella del 2003, quando i bianconeri persero in un campo ghiacciato a Istanbul. In tutte le sfide disputate in Turchia, la Juventus non è mai riuscita a portare a casa una vittoria, e l’ultima volta, nel 2012, il pareggio arrivò solo negli ultimi minuti.

I precedenti di Gatasaray-Juventus sono decisamente amari per i bianconeri che in Turchia non hanno mai vinto. L'ultima volta ricorda un tragico precedente con l'eliminazione per un gol di Wesley Sneijder nel gelo. Siamo pronti per un playoff d'andata di Champions League pieno di spunti interessanti di riflessione, ma come sono andate le gare fino a oggi. L'ultima gara ci porta indietro all'11 dicembre del 2013 in una gara durata due giorni, perché rinviata a causa della neve di Istanbul. I precedenti. Tante gare giocate. I maremmani non hanno mai vinto I tifosi del Gavorrano sono abituati a vedere il loro team sfidare il Siena, ma finora senza fortuna. Nessuno in Turchia aveva mai fatto tanto per avere un calciatore: ecco perché Osimhen è al Galatasaray Victor Osimhen ha scelto il trasferimento al Galatasaray, suscitando grande interesse e curiosità.