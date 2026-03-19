Tutto esaurito all’Itsos Marie Curie | Non è solo l’effetto Eduscopio

All’Itsos Marie Curie di Cernusco si sono registrati tutti i posti disponibili per il nuovo liceo scientifico sportivo, che ha aperto per la prima volta nell’hinterland. L’affluenza ha superato le aspettative, rendendo evidente l’interesse degli studenti verso questa nuova offerta formativa. La scuola ha annunciato che non ci sono più posti disponibili per le iscrizioni di quest’anno.

Tutto esaurito per il nuovo liceo scientifico sportivo di Cernusco, prima volta dell’indirizzo nell’hinterland. Ma l’Itsos che lo ospiterà dal prossimo anno è stato costretto a respingere altri studenti dopo il boom di iscrizioni effetto Eduscopio, la classifica delle migliori scuole che ha catapultato il Marie Curie ai vertici. Per chi era rimasto fuori dalla porta, l’istituto ha organizzato subito il riorientamento e alla fine per assegnare gli ultimi posti si è fatto ricorso al sorteggio. Bene anche il classico, che qui non soffre. "Sicuramente, il ranking ha giocato un ruolo, ma la scuola è radicata il rapporto con il territorio consolidato – dice il preside Umberto Pesce – la velocità con cui abbiamo chiuso sul nuovo liceo, invece, conferma che la domanda era effettiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutto esaurito all’Itsos Marie Curie: "Non è solo l’effetto Eduscopio" Articoli correlati Leggi anche: Giacomo, orgoglio del Marie Curie Gli studenti del Marie Curie incontrano il fumettista BussolaVivere le relazioni in modo ’pacificato’ è ancora possibile? È lo spunto di riflessione suggerito dalla Commissione culturale delle parrocchie di...