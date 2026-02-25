Gli studenti del Marie Curie incontrano il fumettista Bussola per discutere di come le relazioni possano essere più pacifiche. La causa dell’iniziativa deriva dalla volontà di sensibilizzare sui conflitti quotidiani e sulla difficoltà di dialogo tra le persone. Durante l’evento, gli studenti ascoltano le esperienze del fumettista, che racconta come il suo lavoro promuova empatia e comprensione. L’incontro si conclude con una sessione di domande e risposte aperta a tutti i presenti.

Vivere le relazioni in modo ’pacificato’ è ancora possibile? È lo spunto di riflessione suggerito dalla Commissione culturale delle parrocchie di Savignano sul Rubicone con la rassegna ’Chi sono io senza di te? L’altro: risorsa o nemico’, una serie di appuntamenti rivolti alla cittadinanza per approfondire e comprendere le cause della crisi che coinvolge l’umanità in cui pare prevalere un ’io’ incapace di rapportarsi con la presenza di un ’tu’. Doppio appuntamento domani sul tema ’Tra disegno e scrittura: l’altro nella narrazione di Matteo Bussola ’. Il primo sarà dedicato agli studenti dell’Istituto di istruzione seconda superiore Marie Curie di Savignano, che alle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giacomo, orgoglio del Marie CurieGiacomo Casanova di Longiano ha portato il suo prototipo di monoruota alla Fiera Motor Bike Expo di Verona.

Leggi anche: Storia del pensiero scientifico. Da Galileo a Marie Curie

Temi più discussi: Gli studenti del Marie Curie incontrano il fumettista Bussola; Socrem, al Santa Maria gli studenti e il tema della morte. Il docente Solari (Caselli): Sdoganare i tabù; La scienza non ha genere: gli studenti della Valnestore riscoprono le pioniere del sapere; Santa Maria CV, stage internazionale degli studenti del Nevio a Bruxelles.

In cucina con gli studenti della Scuola BarbarigoLa scuola superiore metropolitana di Castello questa mattina ha aperto le cucine alle 12 Marie del Carnevale dando vita all’appuntamento ormai tradizionale al quale ha partecipato anche l’assessore ... live.comune.venezia.it

Gli alunni della 4A Galileo Ferraris in visita alla nostra redazioneI ventidue studenti, accompagnati dalle maestre Rose Marie Sardi e Giovanna Crosetti, si sono recati nella nostra sede inrattennendosi con i giornalisti e i grafici. Hanno scoperto come si impagnina ... lanuovaprovincia.it

Venerdì 20 febbraio, ore 15:30 sala Carlo Bo, Palazzo Fascie Conferenza in lingua italiana per approfondire la storia di Marie Curie con la Scrittrice Sara Rattaro. L’iniziativa è a cura di ACIF – Associazione Culturale Italo Francese di Sestri Levante. La part - facebook.com facebook

Ca’ Foscari vince 19 Marie Curie: con 19 progetti finanziati per 4,9 M€, #cafoscari al 1° posto in Italia e tra i primi 10 atenei europei per i grant Marie Sklodowska-Curie, attraendo talenti da 12 istituzioni estere tra cui Princeton, Yale e Cambridge. bit.ly/CF_M x.com