Giacomo Casanova di Longiano ha portato il suo prototipo di monoruota alla Fiera Motor Bike Expo di Verona. Lo studente dell’Istituto tecnico Marie Curie di Savignano ha attirato l’attenzione con un’idea innovativa, dimostrando che anche i giovani possono essere protagonisti nel mondo delle due ruote. La sua invenzione ha suscitato curiosità tra gli appassionati e gli addetti ai lavori presenti alla fiera.

Dal Marie Curie alla Fiera Motor Bike Expo di Verona. Non è passato inosservato alla fiera il prototipo Monoruota ideato e costruito da Giacomo Casanova di Longiano, studente che frequenta l’Istituto tecnico tecnologico Marie Curie a Savignano. Il mezzo è rimasto in esposizione presso lo stand ’Special senza marce’ all’interno della fiera per il contest ’ Special Moped Scooter International Contest ’, che si è concluso domenica. Racconta Giacomo Casanova: "L’idea era nata qualche anno fa visualizzando vari video su Youtube e TikTok, relativi a moto americane acrobatiche. Da lì è iniziata la costruzione del telaio che è composto da una serie di tubi a sezione quadrata saldati in maniera precisa e su cui è alloggiato un blocco motore Piaggio proveniente da uno scooter. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giacomo, orgoglio del Marie Curie

