Una villa di grande fama situata all’Argentario, nota per aver ospitato numerosi artisti durante le estati, è passata ufficialmente nelle mani del figlio adottivo di Raffaella Carrà. Le carte legali attestano il trasferimento di proprietà, confermando il cambio di intestazione. La residenza, considerata un vero e proprio simbolo della località, ora appartiene al nuovo proprietario.

Porto Santo Stefano (Grosseto), 17 marzo 2026 – E’ una dimora leggendaria, dove tanti artisti hanno trascorso serate di allegria nel periodo estivo. E’ la villa di Raffaella Carrà. Che è passata al figlio adottivo Gian Luca Pelloni Bulzoni: lo provano le carte, dopo che negli ultimi giorni sono emerse le novità riguardo alla cospicua eredità (si parla, tra liquidi e immobili, di trecento milioni di euro) di quella che è stata una delle signore della televisione italiana. La celebre e amatissima showgirl, presentatrice e attrice aveva un pezzo di cuore proprio qui, a Cala Piccola. Un luogo da lei amatissimo, un buen retiro non solo d’estate. Una villa a strapiombo sul mare, che guarda verso l’Isola del Giglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La villa da sogno di Raffaella Carrà all’Argentario ora è del figlio adottivo: le carte lo provano

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«Per quasi vent’anni ho lavorato al suo fianco, in ogni suo programma. » Gian Luca Pelloni Bulzoni, 62 anni, originario di Ferrara, potrebbe essere il nome a sorpresa che si aggiudica il patrimonio di Raffaella Carrà, stimato intorno ai 300 milioni di euro. Dopo - facebook.com facebook

Nato a Ferrara nel 1964, Bulzoni è stato prima guardia del corpo dell'icona televisiva, poi confidente e braccio destro. La showgirl scelse di adottarlo, come fa sapere la Fondazione Raffaella Carrà, affinché «proseguisse la sua attività e portasse avanti in suo x.com