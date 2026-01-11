Hair The Tribal Love al teatro Lyrick il musical rock
Hair The Tribal Love - Rock Musical” torna sulle scene teatrali italiane nella stagione 20252026, in una nuova attesissima edizione in italiano e fa tappa al Teatro Lyrick di Assisi, nell'ambito della stagione "Non c’è 2 senza. 5", il 15 gennaio alle 21.15.Il rock musical riprende l’acclamata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
