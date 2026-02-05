Narrazione e teatro delle ombre per raccontare il coraggio e la cura dell' altro

Un artista ha portato il teatro delle ombre in un centro culturale, creando uno spettacolo che unisce narrazione e immagini proiettate. Lo scopo è mostrare il coraggio e la cura verso gli altri, coinvolgendo pubblico di tutte le età. Le luci e le figure in silenzio hanno catturato l’attenzione di bambini e adulti, facendo emergere emozioni e riflessioni profonde. La tecnica multisensoriale ha permesso di vivere un’esperienza intensa, fatta di suoni, immagini e parole.

Parola, voce e capacità di raccontare dell’attore si fondono con l’antica tecnica multisensoriale del teatro delle ombre, che sa coinvolgere bambini e adulti dal punto di vista uditivo, visivo ed emozionale. Questa magica ed efficace combinazione sarà il focus dello spettacolo che Molino Rosenkranz propone per la 7a tappa della rassegna Fila a Teatro, in programma domenica 8 febbraio, alle 17.00, al Verdi di Maniago con uno spettacolo delicato e forte insieme: “AIKO e l'orso della luna bianca”. In scena una mestra e la sua allieva interpretate da Carla Taglietti e Valentina Turrini della compagnia Le Strologhe, che dall’Emilia Romagna arrivano In Friuli Venezia Giulia per insegnare ai più piccoli e ricordare agli adulti la forza del coraggio e l’importanza del prendersi cura dell’altro.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Narrazione Teatro Serena De Sandi: «L'associazione per me è il motivo per alzarmi la mattina. Nel volontariato conosci persone che sono disposte a supportarti senza condizioni: prendersi cura dell'altro è anche avere cura di se stessi» Serena De Sandi condivide come l’associazione rappresenti il motivo principale per alzarsi ogni giorno, evidenziando il valore del volontariato e del supporto reciproco. La “Cura dell’Altro” fiorisce a Pagani: presentato il libro di Alfonso Vaccaro A Pagani è stato presentato il libro di Alfonso Vaccaro, inserito nella rassegna “Pagani che legge a Natale”. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 5 di 5 Ultime notizie su Narrazione Teatro Argomenti discussi: Febbraio al Teatro delle Arti: un mese di spettacoli, parole e teatro vivo; POST-IT di febbraio: cosa vedere a teatro a Bologna; Caccia ‘l drago e Ivan e i cani. Quando il teatro a confronto con la parola pura; Per fare il teatro ci vuole un fiore: teatro per famiglie tra Gassino e Castiglione. Memoria, narrazione e testimonianza: a Cicciano il liceo Medi costruisce coscienzaMemoria che educa al futuro: al liceo Enrico Medi una Giornata della Memoria tra testimonianza e coscienza civile ... ilgiornalelocale.it Febbraio al Teatro delle Arti: un mese di spettacoli, parole e teatro vivoLASTRA A SIGNA - Un mese di febbraio denso di appuntamenti per il Teatro delle Arti, che propone un cartellone capace di intrecciare comicità, ... piananotizie.it Musica dal vivo, narrazione teatrale e linguaggio jazz per avvicinare il pubblico più giovane – e non solo – all’ascolto consapevole: torna al Teatro Morlacchi la formula del racconto in musica dell’Orchestra Nuovaklassica con “Gli Aristogatti – al ritmo del jazz”, facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.