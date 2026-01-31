Xenia punta a crescita economica con investimenti strategici nel turismo internazionale per il 2025

Xenia punta a crescere nel turismo internazionale, investendo in modo deciso per il 2025. La catena italiana annuncia una strategia chiara: rafforzare la presenza all’estero e puntare su nuove opportunità di mercato. L’obiettivo è aumentare i ricavi e consolidare la propria posizione nel settore dell’ospitalità.

Xenia, il gruppo leader nel settore dell'ospitalità in Italia, ha annunciato una strategia di crescita economica ambiziosa per il 2025, con un deciso sul turismo internazionale. L'obiettivo è rafforzare la presenza all'estero, puntando a incrementare i ricavi attraverso investimenti mirati in mercati chiave come l'Europa centrale, il Nord America e l'Asia. Il piano, già in fase di attuazione, prevede l'apertura di nuovi hotel a marchio Xenia in aree con alto potenziale turistico, con particolare attenzione a destinazioni che registrano un aumento costante del flusso di visitatori stranieri. L'azienda ha inoltre avviato collaborazioni con agenzie di viaggio internazionali e piattaforme digitali per aumentare la visibilità del proprio brand nei mercati esteri.

